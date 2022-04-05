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Giriş Tarihi: 5.4.2022 14:33

Yanlış cinayetin detayları ortaya çıktı! Alacaklılarını vurmak isterken yanlış kişiyi öldürmüşler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yanlış cinayetin detayları ortaya çıktı! Alacaklılarını vurmak isterken yanlış kişiyi öldürmüşler

İstanbul Fatih Eminönü'nde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan kişiler alacaklılarını vurmak isterken yanlışlıkla Suriye uyruklu Moaz Aspar (25)'ı vurarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri 2 şüpheliyi Gaziosmanpaşa’da gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadesinde; “80 bin lira alacağımız vardı. 10 gün önce istedik bizi dövdüler. Olay günü amacımız korkutmaktı, silah tutukluk yaptı. Olay gerçekleşti. Bizi kimse azmettirmedi” dedikleri öne sürüldü.

Olay geçtiğimiz hafta Perşembe günü akşam saatlerinde Eminönü Tahtakale'de meydana geldi. İddialara göre, Tahtakale'de cep telefonu ticaretiyle uğraşan Mecnun Avuoğlu yurt dışından mal getiren şüpheliler ile arasında bir alacak verecek meselesi vardı. İki şüpheli iddiaya göre alacakları 80 bin lirayı alamayınca, olay yerine gelip Mecnun Avuoğlu'na ateş etmek istedi. Ancak birinin silahı tutukluk yapınca diğeri ateş etti. O sırada orada çalışan Suriye uyruklu 25 yaşındaki Moaz Aspar yanlışlıkla vuruldu ve hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli olayın ardından kayıplara karıştı.

"VURANLARI TANIMIYORUM"

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada asıl hedefin Mecnun Avuoğlu olduğu ancak Moaz Aspar'ın yanlışlıkla vurulduğu belirlendi. Hedefteki şahıs ile görüşen polis ekipleri ben şüphelileri tanımıyorum. Benim sadece M.İ. ile bir alacak verecek meselem var dedi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine kamera görüntülerini saniye saniye inceleyen Cinayet Masası ekipleri şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Şüpheliler Mehmet Can K. ve Özhan G. Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı.

10 GÜN ÖNCE BİZİ DÖVDÜLER

Cinayet Büro Amirliğince ifadeleri alınan iki şüphelinin; "Amacımız öldürmek değildi. Silah tutukluk yaptı, olay gerçekleşti. Biz M.İ.'yi tanımıyoruz. 80 bin lira alacağımız vardı 10 gün önce bizi dövdüler o yüzden olay yaşandı" dedikleri öne sürüldü.

SİLAHLI SALDIRI ANLARI KAMERADA

Silahlı saldırı anları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin sokak üzerinde beklerken bir anda silahla bir kişiye yanaştığı, ardından silah sıktığı, bir kişinin kaçtığı görüldü. Açılan ateş sonucu ise Suriye uyruklu genç vuruluyor.

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Yanlış cinayetin detayları ortaya çıktı! Alacaklılarını vurmak isterken yanlış kişiyi öldürmüşler
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