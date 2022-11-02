Yanmış otomobilde cesetleri bulunmuştu: Sır olayda flaş gelişme!

Tanınmaz cesetlerin Gürsel Coşkun ile hayvanlık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceği değerlendirildi. Cesetlerin yanında ayrıca Coşkun ile Tezcan'a ait olabileceği tahmin edilen cep telefonları bulundu. Cesetler, kimlik tespiti ve otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.