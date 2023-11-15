Haberler Yaşam Haberleri Yapay zekâ kalp krizini 10 yıl önce haber veriyor
Giriş Tarihi: 16.11.2023

Yapay zekâ kalp krizini 10 yıl önce haber veriyor

Yapay zekâ kalp krizini 10 yıl önce haber veriyor
Yeni bir araştırmaya göre yapay zekâ, kalp krizi riski 10 yıl öncesine kadar tahmin etmeye yardımcı olabiliyor. Independent'de yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi'de yapılan çalışmada, arterlerdeki tıkanıklığı veya daralmayı tespit etmek için kullanılan kalp tomografisi taramalarının doğruluğunu yapay zekâ kullanarak iyileştirmenin yolları araştırıldı. Bu aracın binlerce kalp krizini doğru şekilde öngörebileceği tespit edildi. Profesör Charalambos Antoniades, çalışmanın göğüs ağrısıyla hastaneye giden ve daha sonra eve geri gönderilen bazı hastaların arterlerinde herhangi bir hastalık belirtisi olmasa bile, önümüzdeki 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. DIŞ HABERLER

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi
SON DAKİKA | Candan kardeşlerin gözaltı olayında şok detaylar: Soruşturmada ünlülerin doğum doktoru çıktı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail vahşetine sert tepki: Bunların da sonu hüsran olacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Türkiye'den, soykırımcı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki!
SON DAKİKA | Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldı
Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e "Tamer Karadağlı" cevabı!
İsrailli Bakan Ben-Gvir hapishanelerde işkence yaptıklarını itiraf etti
"Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur" demişti! 23 yıllık işçiyi işten çıkardı
SON DAKİKA! Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yapay zekâ kalp krizini 10 yıl önce haber veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA