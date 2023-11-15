Yapay zekâ kalp krizini 10 yıl önce haber veriyor

Yeni bir araştırmaya göre yapay zekâ, kalp krizi riski 10 yıl öncesine kadar tahmin etmeye yardımcı olabiliyor. Independent'de yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi'de yapılan çalışmada, arterlerdeki tıkanıklığı veya daralmayı tespit etmek için kullanılan kalp tomografisi taramalarının doğruluğunu yapay zekâ kullanarak iyileştirmenin yolları araştırıldı. Bu aracın binlerce kalp krizini doğru şekilde öngörebileceği tespit edildi. Profesör Charalambos Antoniades, çalışmanın göğüs ağrısıyla hastaneye giden ve daha sonra eve geri gönderilen bazı hastaların arterlerinde herhangi bir hastalık belirtisi olmasa bile, önümüzdeki 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. DIŞ HABERLER