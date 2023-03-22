‘Yapay zekâ’ kontrolden çıkıyor: Ses taklidiyle dolandıran da var ödevini yaptıran da

Yapay zekâ teknolojisi, eğitimden güvenliğe kadar birçok alanda adından söz ettiriyor. Yeni yapay zekâ dil modeli GPT-4'ün yayımlanmasıyla tekrar gündemin üst sıralarına tırmanan ChatGPT, yapay zekâ teknolojisinde işlerin kontrolden çıktığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bazılarına göre yapay zekânın kontrolden çıkabileceğini düşündüren işaretler var. Stanford Üniversitesi'nden Michal Kosinski, bilgisayarında çalıştırdığı ChatGPT'nin cihazı hack'leyecek kodlar yazdığını ve bir kaçış planı tasarladığını öne sürmüştü. Birçok öğrencinin ödevlerini ChatGPT'ye yazdırıp yüksek notlar alması öğretmenleri alarma geçirdi. Ancak, henüz yapay zekâya yazdırılan makaleleri tespit etmenin bir yolu yok. Yapay zekâ dil modellerinin hızla gelişmesi edebiyat dünyasını da derinden etkiledi. Satış devi Amazon ise yapay zekâyla yazılmış kitaplarla dolup taştı. Teknoloji sitesi CNET'in bir süredir gizlice yapay zekâ yazımı haberler yayımladığı ortaya çıktı. İşin etik boyutu tartışılırken, CNET bunun bir tür deney olduğunu söyledi. Yapay zekâyla üretilen gerçekçi ses taklitleri dolandırıcılıkta da kullanılmaya başladı. Birkaç çift, çocuklarının sesini taklit eden yapay zekâ tarafından arandı. Aileler, dolandırıldıklarını fark etmeden para gönderdi. Tüm bu yaşananlar yapay zekânın geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor.