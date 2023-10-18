Yapay zekâ ve dijital hekimle diş tedavisi

BahçeşehirÜniversitesi (BAU) Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, İstanbul Beşiktaş'ta hizmete açıldı. Akademik uzman kadro, son teknoloji cihazların kullanıldığı hastanede yapay zekâ ve dijital hekimlik uygulamalarıyla teşhis ve tedavi gerçekleştirilebilecek. Hastane, sağlık turizmine de önemli katkı yapacak. BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi olarak ağız ve diş sağlığı sektöründe önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Açılışı yapılan hastanenin Türkiye için bir kazanım olduğunu belirten Yücel, "Son teknoloji cihazlarla donatılan ve akademik uzman kadrosuyla hizmete başlayacak olan BAU Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, ülkemize armağanımız olduğu gibi sağlık turizminde de yer edinip dünyanın çeşitli ülkelerinden hastaları ağırlayacak. Biz burada, nitelikli bilim insanlarını ve sağlık sektörünün önemli aktörlerini bir araya getirecek olmanın heyecanını da yaşıyoruz" diye konuştu.