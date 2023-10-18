Haberler Yaşam Haberleri Yapay zekâ ve dijital hekimle diş tedavisi
Giriş Tarihi: 19.10.2023

Yapay zekâ ve dijital hekimle diş tedavisi

Yapay zekâ ve dijital hekimle diş tedavisi
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, İstanbul Beşiktaş'ta hizmete açıldı. Akademik uzman kadro, son teknoloji cihazların kullanıldığı hastanede yapay zekâ ve dijital hekimlik uygulamalarıyla teşhis ve tedavi gerçekleştirilebilecek. Hastane, sağlık turizmine de önemli katkı yapacak. BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi olarak ağız ve diş sağlığı sektöründe önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Açılışı yapılan hastanenin Türkiye için bir kazanım olduğunu belirten Yücel, "Son teknoloji cihazlarla donatılan ve akademik uzman kadrosuyla hizmete başlayacak olan BAU Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, ülkemize armağanımız olduğu gibi sağlık turizminde de yer edinip dünyanın çeşitli ülkelerinden hastaları ağırlayacak. Biz burada, nitelikli bilim insanlarını ve sağlık sektörünün önemli aktörlerini bir araya getirecek olmanın heyecanını da yaşıyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den ABD'ye uçak gemisi resti! Kinjal füze sistemi...
İsrail'den her kanlı saldırı sonrası aynı manipülasyon! Sırada 3. aşama mı var?
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ağaç gölgesinde yetişiyor! Çiftçilerin umudu oldu...
SON DAKİKA | ABD'den Gazze'ye insani yardım çağrısına veto
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı! Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Partide toplu istifa: Kimse kalmadı!
Son dakika: Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Yapay zekâ ve dijital hekimle diş tedavisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA