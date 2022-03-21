Haberler Yaşam Haberleri Yapay zekâyla ilk tüp bebek
Giriş Tarihi: 22.3.2022

Yapay zekâyla ilk tüp bebek

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yapay zekâyla ilk tüp bebek

Kayseri’de, yapay zekâyla embriyoları ayrıştırılan ikiz bebekler, başarılı bir doğumla dünyaya “Merhaba” dedi

Tüp bebekte çığır açan yöntem... Türkiye'de ilk kez PRP yöntemiyle menopozdaki bir kadının gebe kalmasını ve ardından bebek dünyaya getirmesini sağlayan Prof. Dr. Gökalp Öner, bu kez de Türkiye'nin ilk yapay zekâlı tüp bebek yöntemini hayata geçirdi. Yapay zekâ ile embriyoları ayrıştırılan Zeynep ve Utku adlı ikiz bebekler, başarılı bir doğumla Kayseri'de dünyaya geldi. Bebeklerin Türkiye'nin ilk yapay zekâ ile dünyaya gelen ikiz bebekleri olduğunu belirten Prof. Dr. Öner, "En kaliteli ve genetiği en normal embriyoyu yapay zekâ yöntemiyle seçip anneye transfer ettik. Şimdi ise sağlıklı bir şekilde ikizlerimiz dünyaya geldi. Bu şu anda Türkiye'de bir ilk. Yapay zekâ yöntemi sayesinde bebekler sağlıklı ve bozuk embriyolardan arındırılmış olarak doğdular" dedi. Yapay zekâ yöntemiyle oldukça başarılı bir sonuç elde ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Öner, "Bu hastamızda yapay zekânın avantajı şu oldu. Embriyoların resimlerinin bulunduğu dünyada bir veri bankası var. Yapay zekâ ile oradaki embriyolarla bizim hastadaki embriyolar karşılaştırıldı. Böylece en uygun ve gebelik getirme şansı en yüksek embriyo resimleri eşleşti. Bozuk olan embriyolar ise ayrıştırıldı. Bu yöntemle en doğru sonuca ulaştık. Yapay zekâ ile tüp bebekte ilk gebelikte gebeliği yakalama ve sağlıklı ilerleme şansı yakaladık. Genetiği bozuk embriyolar ayrıştırıldığı için düşüğün de önüne geçmiş olduk" diye konuştu.



2'Lİ VE 4'LÜ TESTİN YERİNE
Annelere gebelik dönemlerinde 2'li ve 4'lü testler uyguladıklarını vurgulayan Öner, şöyle devam etti: "İleri yaş kadınlarda biz bu testlerin yerine yapay zekâ ile genetik bozuklukları ayrıştırıyoruz. Aslında tarama yaparak bu testlerin yapılmasına gerek kalmadan bozuk embriyoları ayırt ediyoruz. Embriyoları kadınlarda anne karnına koymadan bebeklere tarama testi yapıyoruz. Bu da daha sonradan ortaya çıkabilecek bir çok hastalığın önüne geçiyor." Bebeklerinin bir aylık olduğunu belirten anne Hümeyra Adabaş ise "7 yıldır bebeğimiz olmuyordu. Teknoloji ve tıp çok ileri noktalara geldi. Hocama teşekkür ediyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Soylu, Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisle ilgili konuştu: Hedefi İstanbul'du
Görüntüler gerçeği gözler önüne sermişti: Muğla'daki darp olayında yeni gelişme!
FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni KAOS PLANI deşifre oldu! İşte "doktora şiddet" kumpası
Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Son dakika haberleri: 21 Mart koronavirüs verileri açıklandı
Avrupa'da gıda krizi: Belçika'da raflar boşaldı!
CHP'de Selahattin Demirtaş'ı 'aklama' yarışı! CHP'li Faik Öztrak, Tuncay Özkan'a arka çıktı
İYİ Parti’de istifa depremi! Millet İttifakı’nı sert sözlerle eleştirdi
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya-Ukrayna müzakereleri açıklaması: Türkiye'nin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Yapay zekâyla ilk tüp bebek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA