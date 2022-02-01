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Giriş Tarihi: 1.2.2022 14:58 Son Güncelleme: 1.2.2022 15:03

Yaprakların kraliçesi! Yapraklara işlenen zerafet: Hat Varak Sanatı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yaprakların kraliçesi! Yapraklara işlenen zerafet: Hat Varak Sanatı

İstanbul'da ev hanımı Nüzhet Akçay, yıllar önce dut yaprağına yazılı Ayet-el Kürsi'den aldığı ilhamla hat varak yapıyor. Akçay, Osmanlı mirası süsleme sanatı hat çizgilerini, savoroski taşlarla birleştirip yapraklara işleyerek benzersiz eserlere imza atıyor. Bakterisini öldürerek adeta tuvale çevirdiği yaprakların üzerinde sanatını konuşturan Akçay çevresinde "Yaprakların Kraliçesi" olarak tanınıyor. SABAH'a konuşan Akçay, "Kaderime yazılan tesadüfler beni hat varakla buluşturdu" diyor.

Büyükçekmece'de yaşayan iki çocuk annesi 58 yaşındaki Nüzhet Akçay, yapraklara işlediği sanatıyla biliniyor. 15 yılı aşkın süredir "hat varak" sanatıyla ilgilenen Akçay çevresinde "Yaprakların Kraliçesi" olarak tanınıyor. Osmanlı mirası süsleme sanatı hat çizgilerini, savoroski taşlarla birleştirip yapraklara işleyerek benzersiz eserlere imza atıyor. Hat varak için İstanbul'un tarih kokan yıllanmış ağaçlarından aldığı yaprakların bakterisini öldürerek kırılmaz ve dökülmez hale getiren Akçay, son geliştirdiği yöntemle de sanatına yeni bir soluk kazandırıyor. Geliştirdiği özel yöntemle etli ve yeşil renkli bölümünü soyduğu yapraklara tıpkı bir dantel görünümü veriyor. Bu alanda dünyada ilk olduğunu belirten 58 yaşındaki Nüzhet Akçay'ı hat varak ustası yapan hikayesi ise "bu sanat onun kaderinde varmış" dedirtiyor.



Yapraklara olan ilgisinin çocukluğundan geldiğini belirten Nüzhet Akçay "Sanat benim ruhumda her daim vardı ama yapraklarla donatılan hayatım kaderimin bir oyunuydu. Çocukluğumda dayımın evinde dut yaprağına yazılı Ayet-el Kürsi görmüştüm, beni çok etkilemişti. Daha sonra Gülhane Parkı'nda bir beyefendiyle karşılaştım, yaprakların üzerine çizim yapıyordu. Bana da yaprak hediye etti. Ben de aldığım ilhamla kara kalem, hat, kaligrafi ve hat varak eğitimi aldım. Yıllarımı yapraklara üzerinde çalışarak geçirdim ve hayat da benim karşıma hep yaprakları çıkardı" diyor.



ÖLÜMSÜZ YAPRAĞIN İLMİNİ ALDIM

Akçay "Büyükçekmece'de tarihi çınar ağaçlarının altında yere dökülen yaprakları incelerken Allah güzel bir adam çıkardı karşıma. Doğa bilimcisi bir profesör olduğunu söyledi. Bana yaprakları ölümsüz kılan bir formül verdi. Ben söylediklerinin notunu alırken bir anda kayboldu, bir daha da kendisini göremedim. Bana öyle bir ilim verdi ki, yapraklarım ne kuruyor ne dökülüyor. Yıllar sonra bile ilk günkü gibi güçlü kalıyor. Tanımadığım o ada sayesinde ölümsüz yaprağın ilmini aldım. Yetmedi ben de yeni bir formül geliştirdim. Yaprakların etli yeşil kısmını soyuyorum ve ortaya dantel gibi işlenmiş yapraklar çıkıyor. Bunu sanatı bu şekilde benden başka yapabilen başka biri yok" diyor.



DÜNYANIN HER YERİNDE BENDEN BİR PARÇA VAR

Eserlerini her yaz ayında Büyükçekmece Sahili'nde sevenleriyle buluşturan Akçay "Dünyanın her yerinde benden bir parça var. Bir gün Kanada'da çalışan bir iş insanı geldi. Kanada bayrağının sembolü olan çınar yaprağından yaptığım Atatürk imzalı ay yıldızlı eserimi gördü, çok beğendi. Kanada'da Kanadalılara hava atacağım dedi. Avusturalya'dan Almanya'ya birçok ülkede benim eserlerim geziyor, bu beni çok gururlandırıyor" ifadelerini kullanıyor.



Hat varak ustası Nüzhet Akçay, yıllanmış ağaçlardan topladığı yaprakları önce 3 farklı bitkiden elde ettiği karışım içerisinde bekletip bakterisini öldürüyor ardından da hamur kağıtları arasında yerleştirip nemini alıyor. Günler süren işlemin ardından ütüleyerek üzerinde çalışmaya hazır hale getirdiği yaprakların üzerine kara kalemle çizim yapıyor, hemen arkasından kabartmasını yapıyor ve altın varakladıktan sonra savoroski taşlarla bezemesini tamamlıyor.

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Yaprakların kraliçesi! Yapraklara işlenen zerafet: Hat Varak Sanatı
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