Yaptığı heykel pastayla altın madalya kazandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Berna Çetintaş, ilk çocuğu doğduktan sonra pasta yapımına merak sardı. Çetintaş, pandemi döneminde online eğitimler alarak kendini geliştirdi. Bu eğitimler sonrasında farklı pastalar yapmaya ilgisi olduğunu fark eden Çetintaş, İzmir Gastronomi Derneği'ne üye olarak çalışmalarını sürdürdü. 'Cadı atölyesi' adını verdiği yenilebilir heykel pasta yapan Çetintaş, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Biser Mora Gastronomi Yarışması'nda altın madalya aldı.