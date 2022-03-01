Yaptığı işin farkında akıl hastalığı yok, cezai sorumluluğu tam

İstanbul'da, Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile 9 Kasım 2021 günü vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada Boz'un akıl sağlığına dair soru işaretleri net ve kesin olarak giderildi.
'ZEKÂ GERİLİĞİ SAPTANMADI'
Yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp'tan katilin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin istediği görüşün ardından kurum ilk incelemesinde Can Göktuğ Boz'un, "akıl sağlığı yerinde" tespitinde bulundu. Bu önemli tespitin ardından Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan ise nihai karar geldi. Kurul adeta Can Göktuğ Boz'un psikolojisinin tomografisini çekti ve Boz'a yapılan muayene sonrası, "Yaptığı işin farkında. Ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı" değerlendirmesi yaptı. Cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak derecede herhangi bir akıl hastalığı, zekâ geriliği saptanmadığı vurgulanan raporda, sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.