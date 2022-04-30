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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Yaralı çobanı itfaiye ekipleri kurtardı

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Yaralı çobanı itfaiye ekipleri kurtardı
Malatya Arapgir ilçesinde hayvan otlatırken kayadan düşerek kalça kemiği kırılan Cenap İzol adlı çoban, itfaiye ekiplerince sedyeyle 2 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Malatya Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, "Arapgir ilçemizde vatandaşların ihbarı sonucu ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Yaralı şahsın bulunduğu mevki ulaşım için uygun olmayınca itfaiye erlerinden Cevdet Bircan ve Lütfü Güven yardım malzemelerini alarak olay yerine ulaşıp yaralı vatandaşımızı sırtlarında taşıyarak sağlık görevlilerine teslim etti. Arkadaşlarımızın bu davranışını yürekten kutluyorum. Görevlerini hakkıyla yaptılar" dedi.

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Yaralı çobanı itfaiye ekipleri kurtardı
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