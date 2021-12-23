Haberler Yaşam Haberleri Yardım etme bahanesiyle yaşlı hastanın telefonunu çalan zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:49

Yardım etme bahanesiyle yaşlı hastanın telefonunu çalan zanlı tutuklandı

AA
Yardım etme bahanesiyle yaşlı hastanın telefonunu çalan zanlı tutuklandı

Iğdır'da, hastanede yardım etme bahanesiyle yaşlı hastanın cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

Böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görmek için oğlunun kullandığı otomobille Iğdır Devlet Hastanesi'ne gelen 90 yaşındaki S.Ü. hastanenin girişinde beklerken, İ.S, kendisine yardım bahanesiyle tekerlekli sandalye getirdi.

Yürümekte güçlük çektiği için tekerlekli sandalyeye oturan S.Ü'yü, hastanenin diyaliz ünitesine kadar getiren İ.S, hastayı buradaki yatağa yatırdı.

Kantinden su alıp S.Ü'ye getiren İ.S, daha sonra hastadan oğluna haber verme bahanesiyle istediği cep telefonunu alıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hastane içindeki kameraları inceleyen polisler, maske takarak hastanede gezen şüphelinin hastaneden çıktığını belirledi.

Kent Güvenliği Sistemi kameralarından da faydalanılarak yapılan takip sonucu İ.S. yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dövizden TL’ye kar ederek geçin! İşte yeni modelin detayları
Son dakika | Utanç veren açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Partili Durmuş Yılmaz geri adım attı
Aksaray'da öğretmen öğrenciye yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı!
Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü
SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan döviz kurları açıklaması: İhlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceğiz
SON DAKİKA | Bakan Nebati'den döviz kurları için çarpıcı açıklama: Spekülatörleri tespit ettik
SON DAKİKA | Dünyaca ünlü ‘Yatırım Gurusu’ konuştu: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz
Anaokulunda skandal görüntüler! Minikleri çarşafla korkutup Osmanlı’yı karaladılar
Son dakika: Elitaş'tan elektrik faturası ve doğal gaz tarifesi açıklaması! Yasa teklifi Meclis'e geliyor
Soru yazının sonunda
ARKADAŞINA GÖNDER
Yardım etme bahanesiyle yaşlı hastanın telefonunu çalan zanlı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA