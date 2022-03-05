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Giriş Tarihi: 5.3.2022 22:26

Yardım götürürken tipide mahsur kalan Kızılay ekibini iş makineleriyle kurtardılar

Yardım götürürken tipide mahsur kalan Kızılay ekibini iş makineleriyle kurtardılar

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Pirali köyüne yardım götüren Kızılay ekibi kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kaldı. İlçe özel idaresi ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucunda Kızılay görevlilerini kurtardı.

Kızılay ekibi, saat 17.00 sıralarında ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi çocuklar için oyuncak ulaştırmak için Diyadin'e 17 kilometre uzaklıktaki Pirali köyüne hareket etti. Bastıran kar ve tipi sebebiyle görevliler araçlarıyla mahsur kaldı. Kardan kapanan yol sebebiyle hareket edemeyen Kızılay çalışanları Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nden yardım istedi. Harekete geçen ekipler, iş makinelerinin yolu açmasıyla yaklaşık 3 saatte Kızılay ekiplerinin bulunduğu bölgeye ulaştı. İş makinelerinin yoğun tipi altında açtığı yolla Kızılay görevlileri yardımları ailelere teslim edemeden geri döndü.

Kızılay ekiplerinin hazırladıkları yardım paketlerini hava şartlarının düzelmesinden sonra Pirali köyündeki ailelere götürecekleri öğrenildi.

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Yardım götürürken tipide mahsur kalan Kızılay ekibini iş makineleriyle kurtardılar
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