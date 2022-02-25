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Giriş Tarihi: 26.2.2022

Yardım parasının yarısını iade etti

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Yardım parasının yarısını iade etti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde telefon satışı yapan 3 çocuk babası Şeyh Şamil Özbal'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin çatısı, geçen ay yağan yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Özbal da durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Bunun üzerine eve gelen polis ve hasar tespiti yapan diğer görevliler tutanak tutup, "Evlerinizin onarım bedelini devlet ödeyecek" dedi. Çatısını kendi imkânlarıyla onaran ve belirtilen zaman gelince bankaya giden Özbal, hesabında 8 bin lira görünce şaşırdı. Masrafı 4 bin lira olan Özbal, kalan parayı iade etmek için başvurdu. Oluşan hasar sonrası bin 500, 2 bin lira gibi bir destek beklediğini belirten Özbal, "Masrafım ise 4 bin lira tuttu. Hesapta 8 bin lira görünce, artan parayı iade etmek için dilekçe verdim. Çünkü devletin parası 'miri mal', yani herkesin hakkıdır. Bunu yemek de milli ve manevi değerlerimize göre hak değildir" dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül de, Özbal'ın davranışını sosyal medya hesabından yaptığı "Bu milletin külüne üflesen altından iman çıkar. İslâhiye'de kardan zarar gören hemşerimiz, AFAD'ın verdiği paranın yarısını iade etti" paylaşımıyla duyurdu.

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Yardım parasının yarısını iade etti
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