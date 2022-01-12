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Giriş Tarihi: 12.1.2022 09:04 Son Güncelleme: 12.1.2022 09:14

Yardıma gelen trafik polisinin aracını gasp ederek kaçtı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yardıma gelen trafik polisinin aracını gasp ederek kaçtı

Ankara’da lastiği patlayan otomobilin sürücüsü yardıma gelen trafik polis ekibinin aracını gasbederek kaçtı. GPS’den yeri tespit edilen ekip aracının yanına gelen polis ekiplerine levye ile saldıran şüpheli bir polis memurunu yaralayarak kaçtı. Köyün içinde yaya vaziyette izini kaybettiren şüpheliyi yakalamak için bölgeye çok sayıda trafik, asayiş ve Polis Özel harekat ekibi sevk edilerek arama çalışmalarına başlandı.

Ankara-Niğde otoyolu Gölbaşı mevkiinde gece saatlerinde otomobilinin lastiği patlayan kimliği belirsiz sürücü, trafik ekiplerinden yardım istedi. Kendisine yardıma gelen polis ekiplerinin yola duba dizmesini fırsat bilen şüpheli, ekiplerin kullandığı polis aracını gasbederek kaçmaya başladı.



POLİSE LEVYE İLE SALDIRIP KAÇTI

Polis aracını gasbeden şüpheli, izini kaybettirmek için Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'ne girdi. Polis aracının GPS sinyalini takip eden polis ekipleri, Selametli Şehit Emrah Mahallesi girişinde şüpheliyi ve aracı buldu. Şüpheli, araçtan çıkardığı levye ile polis ekiplerine saldırarak polis memuru, hafif şekilde yaralandı.

POLİS ÖZEL HAREKAT ARIYOR

Köyün içinde yaya vaziyette izini kaybettiren şüpheliyi yakalamak için bölgeye çok sayıda trafik, asayiş ve Polis Özel harekat ekibi sevk edildi. Köyün giriş-çıkışında güvenlik önlemi alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

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Yardıma gelen trafik polisinin aracını gasp ederek kaçtı
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