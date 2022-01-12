Yardıma gelen trafik polisinin aracını gasp ederek kaçtı

Ankara-Niğde otoyolu Gölbaşı mevkiinde gece saatlerinde otomobilinin lastiği patlayan kimliği belirsiz sürücü, trafik ekiplerinden yardım istedi. Kendisine yardıma gelen polis ekiplerinin yola duba dizmesini fırsat bilen şüpheli, ekiplerin kullandığı polis aracını gasbederek kaçmaya başladı.





POLİSE LEVYE İLE SALDIRIP KAÇTI



Polis aracını gasbeden şüpheli, izini kaybettirmek için Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'ne girdi. Polis aracının GPS sinyalini takip eden polis ekipleri, Selametli Şehit Emrah Mahallesi girişinde şüpheliyi ve aracı buldu. Şüpheli, araçtan çıkardığı levye ile polis ekiplerine saldırarak polis memuru, hafif şekilde yaralandı.

POLİS ÖZEL HAREKAT ARIYOR

Köyün içinde yaya vaziyette izini kaybettiren şüpheliyi yakalamak için bölgeye çok sayıda trafik, asayiş ve Polis Özel harekat ekibi sevk edildi. Köyün giriş-çıkışında güvenlik önlemi alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.