Yardıma koştular canlarından oldular

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabahın ilk ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 61 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Valilikten yapılan açıklamada Nihal Yıldız, Hüseyin Kamil Yıldız, Kenan Cin, Erdoğan Mandal, Adem Akyol, Alperen Ayhan, Ergin Çınar, Satılmış Furkan Öztürk, Sedat Değirmenci ve kaza sırsında vücudu ikiye ayrıldığı için henüz kimliği belli olmayan bir erkek hayatını kaybetti. Ölenlerden Nihal Yıldız (Osmaniye), Hüseyin Kamil Yıldız (Osmaniye), Kenan Cin (Giresun- Görele), Erdoğan Mandal'ın (Giresun - Görele) cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmek üzere yola çıktı.

Kazada hayatını kaybeden 10 kişi arasında bulunan Sedat Değirmenci, Ergin Çınar ve Adem Akyol yakınları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Korucuk Hastanesi Ön Otopsi Merkezi'ne geldi. Cenazelerini teslim almak için gelen aileler ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaşanan acı olayı SABAH'a anlatan Selahattin Şahan, "3 arkadaşımızı kaybetmenin acısıyla yanıyoruz. Arkadaşlarımız mobilya montajı için gittikleri şehirden dönerken kaza yapan araçlardaki yaralılara yardım için koştu. Ama bir otobüs hem arkadaşlarımıza, hem de kaza yapan araçtan inenlerin arasına daldı. Arkadaşlarımızın yol kenarına çektiği araçta hasar bile yok ama ne yazık ki iyilik için koştukları olay yerinde hayatlarını kaybetti. Mekanları cennet olsun" dedi.

İstanbul'da mobilya sektöründe çalışan Sedat Değirmenci, Ergin Çınar ve Adem Akyol bir şehre montaj ekibi olarak gitti. İşlerini bitiren 3 mobilyacı İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Kazayı görüp araçlarını yol kenarına çeken 3 arkadaş kaza yapan otobüstekilerin yardımına koştu. Ancak arkadan olanca hızıyla gelen bir otobüs kaza sırasında araçlarından inen yolcular ve kazaya yardım etmek isteyen Sedat Değirmenci, Ergin Çınar ve Adem Akyol'un arasına daldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Osmaniye Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir ise, "Kazada vefat edenler yakınlarımız Osmaniye'de bir yakınlarını kaybetmişlerdi. Taziyeden İstanbul'a dönüyorlardı. Ancak kazada hemşire Nihal Yıldız ile yeğeni genç avukatımız Hüseyin Kamil Yıldız kazada hayatını kaybetti" dedi.

Amca çocukları olan Nihal Yıldız ile Hüseyin kamil Yıldız gözyaşları arasında memleketleri Osmaniye'ye yollandı.