Yaren leylek 13. kez Adem amcayla buluştu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Yaren leyleğin geçen senelere nazaran bu sene daha erken gelmesi dikkat çekti. Karacabey ilçesinde göçten dönerek Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leylek, bu kez beklenenden erken geldi. Yaren leylek geçen yıl Adem Amca ile 17 Mart'ta buluşmuştu. Bu yıl ise erken dönerek, 1 Mart itibarıyla Adem Amca'nın kayığına kondu.Yaren leylek ve Adem amcanın belgesellere konu olan hikayesi, bölgede turizm hareketliliğini de beraberinde getirirken, köyde adeta Yaren leylek turizmi başladı. Hikâyeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen on binlerce doğasever, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç'ı ziyaret ediyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz'ı ziyaret ederek "Gözün aydın" dedi. Geçmişte olduğu gibi bu yıl da "www.yarenleylek. com" internet adresi üzerinden Yaren'in yuvasının 7/24 canlı yayınla izlenebileceğini ifade eden Özkan, yavrularına da takip cihazı takılacağını söyledi.