Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın 4 yavrusu oldu

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın bu yıl 4 yavrusu oldu.Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. 29 Şubat'ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren'den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi. Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölden tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu. Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 28 Nisan'da yumurtadan çıktı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş o anları sosyal medya hesabından 2 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "Hepimizin yakından tanıdığı Yaren Leylek ve eşi Nazlı'nın 2024 yılındaki 4 yumurtası birkaç gün önce çatladı ve içinden dünya güzeli 4 sağlıklı yavru çıktı" ifadeleriyle paylaştı. Yuvadan canlı kaydedilen görüntülerde yumurtalardan 4 yavrunun çıktığı görüldü.