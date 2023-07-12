Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İshakpaşa Sarayı’nı ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Tetkik Hakimi Şadan Yılmaz ile birlikte ilk olarak Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci'yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Daha sonra Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindekiler, Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en önemli eserlerinden biri olan ve sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti.

Kartal yuvası görünümüyle dikkat çeken İshak Paşa Sarayı'nı gezen Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindekiler, İslam alimi Ahmed-i Hani'nin türbesi ve ilçeye istihdam sağlayan Arkoz Çimento Fabrikasını ziyaret etti. Akarca ve beraberindekiler, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nı da görme fırsatı buldu.