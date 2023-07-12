Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İshakpaşa Sarayı'nı ziyaret etti
Giriş Tarihi: 12.7.2023 20:11 Son Güncelleme: 12.7.2023 20:42

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İshakpaşa Sarayı'nı ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserlerinin başında gelen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshakpaşa Sarayı'nı ziyaret etti.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İshakpaşa Sarayı’nı ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Tetkik Hakimi Şadan Yılmaz ile birlikte ilk olarak Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci'yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Daha sonra Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindekiler, Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en önemli eserlerinden biri olan ve sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti.

Kartal yuvası görünümüyle dikkat çeken İshak Paşa Sarayı'nı gezen Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindekiler, İslam alimi Ahmed-i Hani'nin türbesi ve ilçeye istihdam sağlayan Arkoz Çimento Fabrikasını ziyaret etti. Akarca ve beraberindekiler, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nı da görme fırsatı buldu.

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İshakpaşa Sarayı'nı ziyaret etti
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