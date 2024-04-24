Yargıtay’da seçim: 23’üncü tur oylamasından sonuç çıkmadı

Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için sandığa gidilmişti. Seçimlerde geçtiğimiz hafta 20'inci tur geride kalırken, adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı belirlenememişti. Bugün gerçekleştirilen 21, 22 ve 23'üncü tur oylamalarda da sonuç alınamadı.

Seçimlerin 23'üncü tur oylamasında; Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 90, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 124, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 107 oy aldı. Adaylar yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları için Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 24'üncü tur oylaması yarın yapılacak.