Yargıtay cezayı az buldu

Adana'da eski kocasını öldürmek için her yolu deneyen kadına verilen 18 yıl hapis cezasını Yargıtay az bulunca yeniden yargılama yapıldı ve ceza 20 yıla çıkarıldı. Dava konusu olay şöyle gelişti: Boşandıkları halde aynı evde kalmaya devam eden Emine Sayar ve Ayhan Akdemir, çocukların nafakasını düzenli ödenmemesi gerekçesiyle kavga etti. Emine Sayar sabah uyuyan Ayhan Akdemir'in üzerine kızgın yağ döktü. Daha sonra eline geçirdiği satırla vücudunun çeşitli yerlerine vurdu. Sayar, daha sonra ise can havliyle kaçmaya çalışan Akdemir'in boynuna seyyar kablo dolayarak sıktı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Akdemir'in vücudunda yüzde 25 oranında ikinci ve üçüncü derece yanık tespit edildi. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda Emine Sayar, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin onadığı kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi az buldu. Sayar'a yerel mahkemenin verdiği 18 yıl hapsin eksik ceza tayini olduğuna hükmedildi. Bozma sonrasında dosya Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne gönderildi. İstinaf, sanık Sayar'ın "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yeniden hüküm kurarak 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yeniden hüküm kurulma sonrasında verilen 20 yıl hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.