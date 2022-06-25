Yargıtay, çocuğun çıkardığı orman yangınından ailesinin de sorumlu olduğuna karar verdi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin kararına göre, Erzurum'da arkadaşlarıyla ormanlık alana gezmeye giden 18 yaşından küçük bir çocuk, ısınmak için ateş yaktı. Çocuk, ateşin büyümesi üzerine söndürmeye çalışsa da yangın büyüdü ve 25 hektarlık sarıçam ormanı zarar gördü.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sonrası çocuk hakkında ceza davası açıldı. Bu dava devam ederken, ilgili idare kurumu, çıkan yangında zarar gören fidanlar, ağaçlandırma bedeli ve yangın söndürme bedeli olarak 191 bin liranın yangını çıkaran çocuk ile anne ve babasından tahsil edilmesi istemiyle tazminat davası açtı.

Davaya bakan mahkeme, yangının büyümesinden sonra söndürmeye çalışan çocuğun taksirle orman yangınına sebebiyet verdiği gerekçesiyle takdiri indirim yaptı ve çocuğun ilgili idareye 148 bin 722 lira maddi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme, anne ve babanın ise çocuğun eylemi nedeniyle "ev başkanı" sıfatından kaynaklı sorumlu olduklarının ispatlanamadığına karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dava dosyası Yargıtaya geldi.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozdu ve dava konusu olaydan anne babanın da sorumlu tutulması gerektiğine hükmetti.