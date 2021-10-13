Yargıtay, Kadir Şeker’in cezasını fazla buldu

Konya
'da, sevgilisi Ayşe Dırla
'ya bağırıp, kameriyeyi yumruklayan Özgür Duran
'a müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker
'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası fazla bulundu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderilen tebliğnamede Kadir Şeker'e verilen ceza fazla bulunarak karar hakkında bozma talep edildi. Tebliğnamede, olay sırasında Duran'ın olay yerinden uzaklaşan Kadir Şeker'e yoğun ve sinkaflı küfürler etmesi, boğazını sıkarak yaralaması nedeniyle her biri ayrı ayrı haksızlık oluşturan, sanığa yönelen eylemler birlikte değerlendirildiğinde, azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlenmesi yerine 15 yıl hapis cezasına hükmedilerek fazla ceza belirlendiği halde yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi yasaya aykırı bulunduğundan hükmün bozulması talep edildi.