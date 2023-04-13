Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay kararını verdi: Atlı Köşk müze olarak kalacak
Giriş Tarihi: 13.4.2023 11:53

Yargıtay kararını verdi: Atlı Köşk müze olarak kalacak

Sabancı Holding’in mirasına ortak olduğu kesinleşen Sevilay Sabancı Çınar ile Sabancı Ailesi arasında başlayan hukuk savaşında Emirgan’da 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk (Sabancı Müzesi) hakkında Yargıtay son noktayı koydu. Türkiye kültür-sanat hayatının en önemli kurumlarından Atlı Köşk, müze vasfı ile faaliyetlerine devam edecek.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Yargıtay kararını verdi: Atlı Köşk müze olarak kalacak

Sembol bir müze olarak Türkiye'yi küresel arenada gururla temsil eden Atlı Köşk ve mülkiyet durumuna ilişkin açılan davada, Yargıtay istinaf mahkemesinin tapusunun iptaline ilişkin kararı düzelterek onadı. Yargıtay tarafından onanan karar çerçevesinde köşkün sahipliği, 47/48 oranında Sabancı Holding'de kaldı. Yargıtay kararı ile birlikte; davacının, Atlı Köşk'ün müze olarak kullanılmasını engellemeye yönelik intifa hakkının tamamen terkini talepleri ise reddedilmiş oldu. Böylece Türkiye kültür-sanat hayatının en önemli kurumlarından Atlı Köşk, müze vasfı ile faaliyetlerine devam edecek.

MÜZE OLARAK KULLANIMINI ENGELLEMEYE YÖNELİK TALEPLER REDDEDİLDİ

Sabancı Ailesi'nin vekili Altaş Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada; "Müze olarak kullanımını engellemeye yönelik haksız taleplerin mahkeme tarafından kabul görmediği ve dünyanın en önemli müzelerden biri olan Atlı Köşk'ün gerek mülkiyet gerekse de müze vasfı ile bundan sonra da kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam edecek" dendi.

GEREKLİ HASSASİYETİN GÖSTERİLMESİ İSTENDİ

Söz konusu Yargıtay kararı dışında kalan açıklama ve iddialara itibar edilmemesinin de özellikle vurgulandığı açıklamada; Türkiye'nin dünya çapındaki en önemli müzelerinden biri olan ve ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil eden Sakıp Sabancı Müzesi'nin itibarına, kamu menfaati gereği zarar verilmemesi ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

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Yargıtay kararını verdi: Atlı Köşk müze olarak kalacak
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