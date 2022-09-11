Yargıtay morluğu boşanma sebebi saymadı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ilginç bir boşanma davası yaşandı. Fatma K., eşi Hamdi K.'nin bacağındaki kalıcı morluğu gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Fatma K. mahkemeye verdiği dilekçede, Hamdi K.'nin sol bacağında futbol oynadığı dönemden kalan morarmanın zamanında tedavi ettirilmediği için kötü bir görüntüye neden olduğu, bunun da kendisini psikolojik olarak etkilediğini kaydetti. Kadın, bu durumun evliliğin temeli olan güven duygusunu ortadan kaldırmış olduğunu belirterek Hamdi K.'den boşanmayı talep etti. Balıkesir Aile Mahkemesi ise Fatma K.'nın talebini yerinde bularak çiftin boşanmalarına karar verdi.Mahkemenin verdiği karar üzerine Hamdi K., mağdur olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne giden davayla ilgili yüksek mahkeme üyeleri, Hamdi K.'deki rahatsızlığın normal yaşam faaliyetlerine engel olmadığının anlaşıldığını, kocadan kaynaklanan boşanmayı gerektirecek başka bir davranış kanıtlanmadığı yönünde görüş bildirdi.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerektiğini belirterek Balıkesir Aile Mahkemesinin verdiği kararı bozdu. Gerekçede ise davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesinin usul ve kanuna aykırı olduğu belirtildi.