Yargıtay ‘Soy ağacı bozulamaz’ dedi

Sivas'ta bir kadın çocuğunun velayetini kendisine alarak eşinden boşandı. Bunun üzerine kadın Göksel Yerlikaya ile ikinci bir evlilik yaptı. Ancak kadın, ortak çocuk ile eşinin soyadlarının farklı olmasından dolayı sorunlar oluştuğunu ileri sürerek, ortak çocuk Umut'un "Yıldızhan" olan soyadının "Yerlikaya" olarak değiştirilmesini talep ve dava etti.

Sivas Aile Mahkemesinde görülen davada mahkemece yapılan yargılama ve toplanan deliller neticesinde; davacının ikinci evliliğini yaptığı, ikinci evliliğinden de bir çocuğunun olduğu, Göksel Yerlikaya'nın da ilk evliliğinden bir oğlu olduğu, ailede davacının oğlu Umut dışında herkesin soyadının "Yerlikaya" olduğu, bu durumun çocuğu olumsuz etkilediği göz önüne alındı. Mahkeme, TMKmd. 27 ve Anayasanın 20. maddesi gereği velayeti anneye verilen çocuğun soyadının, haklı neden olması durumunda değiştirilme talebinin kabul edilebileceği, bu nedenle davanın kabulü ile Umut'un "Yıldızhan" olan soyadının "Yerlikaya" olarak değiştirilmesine karar verdi. Ancak ilgili karar davalı kurum tarafından temyiz edildi.

SOY AĞACI BABADAN YÜRÜR

Örf, adet ve Türk Hukuk Sistemine göre, soy bağı babadan yürüdüğü ve soyağacı olarak babanın soyadı ve kütüğüne kaydedilir. Çocuklar yeni eşin soyadını da soy bağını ortadan kaldırmış gibi olduğundan ve örf ve adet ve kanun gereği de baba ile soy bağı olarak düşünülen soyadı değiştirilmesine izin verilmedi. Soy bağının babadan yürüdüğü dolayısıyla Yargıtay, velayeti annede olan çocuğa yeni eşin soy isminin verilemeyeceğine hükmetti.

ÜSTÜN YARAR DURUMUNDA ANNESİNİN BEKARLIK SOYADINI ALABİLİR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesine taşınan davada verilen karar metninde, gerçekleşen durumda davanın reddine karar verirken, çocuğun üstün yararı bulunması durumunda annesinin bekarlık soy isminin verilebileceği hatırlatıldı. Yargıtay, kanun hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek davanın kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirdiğine hükmetti. Karar metnin şu ifadelere yer verildi: "Türk Hukuk Sisteminde evlilik birliği içinde doğan çocuğun, babasının soyadını alabileceği veya içtihatlarla gerçekleşen duruma göre boşanma sonucu velayeti kendisine verilen annenin bekarlık soyadının çocuğun üstün yararının bulunması halinde alabileceği ve bu konuda başkaca bir yasal düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın reddi gerekirken kanun hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek davanın kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir." denildi.

Kararın sonuç kısmında ise; "Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi." ifadelerine yer verildi.