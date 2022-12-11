Yargıtay’dan emsal karar... Çıkar için evlenenlere nafaka yok

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi evliliğin yuva kurmak maksatlı olmaması durumunda boşanan eşe maddi manevi tazminat ve nafaka verilemeyeceğine hükmederek emsal bir karara imza attı. Bursa'da bir süre önce evlendiği eşi ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu öne süren bir için aile mahkemesine başvurarak, boşanma davası açtı. Kocanın kusurlu olduğu kanaatine varan mahkeme, çifti boşadı. Mahkeme ayrıca, kadına tazminat ve nafaka ödenmesine karar verdi. Davalı koca, Aile Mahkemesinin verdiği bu kararı temyiz etti. Talebi inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi ise yapılan evliliğin aile kurma maksadı taşımadığını ve kadının sadece borçlarını ödetmek amacıyla evlendiğini belirterek, bu nedenle kusurlu olduğuna hükmetti. Bu karar, son yıllarda giderek artan ve tazminat ile nafaka amacı güden evlilikler açısından emsal teşkil edecek.