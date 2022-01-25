Yargıtay’dan emsal karar! Eşiyle alay eden yandı





"HAKARET SUÇUNU DA OLUŞTURUR"

Kararı değerlendiren avukat Selahaddin Demir, ayağı aksayarak yürüyen bir kişiye topal demenin, kulağı hiç duymayan birine sağır demenin veya gözleri görmeyen bir kişiye kör demenin, bir kişinin fiziksel ya da zihinsel engel durumu ile alay edecek şekilde kelimelerle seslenmenin hakaret olduğunu hatırlatarak, yaşanan olayda kadının kocasının ayağının sakat olması sebebiyle sürekli alay ettiğinin görüldüğüne değindi.