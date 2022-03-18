Yargıtay’dan terleten yatak kararı

İzmir'de yaşayan bir vatandaş, yatak üreticisi bir firmanın bayisinden yatak satın aldı. Satın alınan yatağın terleme yaptığı gerekçesiyle iade etmek isteyen vatandaş Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundu.

satın alınan yatağın terlemeye neden olduğu gerekçesiyle yatağın bedelinin üretici firmanın değil, satıcı firmanın sorumluluğunda olduğuna hükmetti.

İzmir'de yaşayan İlhan Öztürk, yatak üreticisi bir firmanın bayisinden yatak satın aldı. Öztürk, kısa bir süre sonra yatağın kendisini terlettiğini belirterek bedel iadesi talebiyle üretici firma ile satıcı bayi hakkında Karşıyaka İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Üretici firma, başvuruyu yapan İlhan Öztürk'ün şikayete konu yatağı şirketten değil, şirketin İzmir'de bayiliğini yapan bir firmadan aldığını, dolayısıyla bedel iadesi başvurusunu bayiye yapması gerektiğini belirterek dava açtı. Mahkeme, Öztürk'ün söz konusu yatağı davacının alt şubesi olan yerden aldığını, hakem heyeti kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Bu karar sonrası Adalet Bakanlığı, mahkeme kararının kanun yararına bozulmasını talep etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz talebini kabul etti ve kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına karar verdi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararında, 6502 sayılı yasanın 11'inci maddesinde ayıplı mal tesliminde tüketicinin seçimlik haklarının düzenlendiğini, buna göre; malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin satın aldığı ürünü vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satın alınan ürünün ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme veya satın alınan ürünün ayıpsız olanı ile değiştirilmesini isteme hakları olduğu kaydedildi.

Ayrıca, alıcının satın alınan ürünü geri verme ve satış bedelinden indirim isteme haklarını kullanması halinde, bu hakların yalnızca satıcıya karşı kullanabileceğin belirtilerek, verilen kararın kanuna aykırı olduğu ifade edildi.