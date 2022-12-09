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Giriş Tarihi: 9.12.2022 09:38 Son Güncelleme: 9.12.2022 09:44

Yargıtay'dan yabancıların kimliklerinde harf kararı

Türk vatandaşlığı hakkını sonradan kazanan bir çift, çocuklarının kimliğindeki soyadında yer alan "v" harfinin "w" olarak düzeltilmesine ilişkin dava açtı ve kazandı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı, "W" harfinin, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'da gösterilen Türk harfleri arasında yer almadığına hükmetti ve ilk derecenin kararını bozdu.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay’dan yabancıların kimliklerinde harf kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararına göre, sonradan Türk vatandaşlığı kazanan bir çift, yeni doğan çocuklarının kimliğinde soyadlarının geldikleri ülkedeki haliyle yazılmadığını bildirerek, soyadının orijinal haliyle içinde "w" harfi bulunduğu şekilde düzeltilmesi için İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, çiftin talebini kabul ederek, çocuğun soyadının kimliğinde "v" harfi yerine "w" harfi ile yazılacak şekilde düzeltilmesine hükmetti. İtiraz edilmediğinden dosya ilk derecede kesinleşti. Karar sonrasında Adalet Bakanlığı, Türk Vatandaşlığı Kanunu gereğince sonradan vatandaşlığa geçenlerin isimlerinin muhafaza edilmesini talep edebileceği ancak ad ve soyadlarının Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun gereğince Türk harfleriyle yazılacağı hükümlerini belirterek, ilk derecenin kararıyla ilgili olarak kanun yararına bozma isteminde bulundu. Bunun üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine geldi.

Daire heyeti dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde yerel mahkeme kararının hukuka aykırı olduğuna ve sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına karar verdi.

Dairenin kararında "W" harfinin Türk harfleri arasında yer almadığında işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancılar Türkçe ad ve soyadı alabilir. Ancak kendi ad ve soyadlarını muhafaza etmek istedikleri takdirde kişinin ad ve soyadı 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun gereğince Türk harfleri ile yazılır ve aile kütüğüne tescil edilir. 'W' harfi, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'da gösterilen Türk harfleri arasında yer almamaktadır."

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Yargıtay'dan yabancıların kimliklerinde harf kararı
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