Yarım asırlık sorun çözüme kavuşuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ana isale hatlarını yenilemek için kolları sıvadı. Projenin 1. etap maliyetinin 293 milyon lira, 2. etap ile birlikte toplam maliyetin 750 milyon liraya tekabül ettiğini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan proje hakkında bilgi verdi:"Özellikle küresel ısınma sonucunda meydana gelen iklim değişikliğine bağlı kuraklık süreci, tüm dünyada görüldüğü gibi ülkemizde de maalesef etkilerini ağır bir şekilde hissettiriyor. Bizlerde mevcut su kaynaklarımızı, optimum kullanılması, kayıp kaçakların önlenmesi noktasındaki çalışmalarımızı MASKİ Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yürütüyoruz. Ancak ana isale hattının 1980'li yıllarda döşenmiş olması ve zamana yenik düşerek eskimesi kayıp kaçaklara neden olmaktadır. Bizde ana isale hattındaki kayıp kaçakların önlenmesi için DSİ Genel Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde ana isale hattını 1600'lük boruyla değiştirilmesi, kayıp kaçakların önlenmesi için yapılan ihaleyle yer teslimini yapacağız. 293 milyon TL'lik yatırım sadece 1. etabı kapsıyor. 2. etap ile birlikte projenin mali değeri 750 milyona tekabül ediyor. Projenin bitme aşamasına kadar da 1,5 milyar TL'yi bulacaktır. Bu da Malatya'mız, Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz için büyük ve önemli bir yatırımdır. Projenin Malatya'ya gelmesinde Başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."