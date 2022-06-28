Yarım milyonluk dolandırıcılığı asitli içecek keyfi ele verdi

KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Olacaklardan habersiz kendisine polis süsü veren dolandırıcının anlattıklarından tedirgin olan K.İ., görüşmenin hemen ardından evin kapısını çalan sivil giyimli bir kişiye yarım milyon lira değerindeki altınları teslim etti. Uzun bir süre arayanlardan haber alamayan K.İ. kendisini arayan numaranın uzun süre telefonunun kapalı olduğunu fark edince dolandırıldığını anlayıp hemen polise başvurdu.

100 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

K.İ.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Çanakkale Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli ekipler; olayla ilgili soruşturma başlattı. Şehir merkezinde bulunan 100'e yakın MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, günler süren araştırmanın ardından, yüzlerce görüntünün arasından dolandırıcıyı tespit etmeyi başardı.

ASİTLİ İÇECEK SATIN ALDI

Bir kişinin şehir merkezinden ticari taksiden inerek bir kafeden su ve kola aldığını tespit eden ekipler ticari taksi şoförünün ifadesine başvurdu. Tecrübeli polislerin taksi şoförüne ilk sorusu " Şüpheli şahsın içtiği asitli içecek kutusu nerede?" olurken; taksi şoförü verdiği ilk bilgilerde aracına binen şahsı Balıkesir'e bağlı Balya İlçesi'ne bıraktığını, şahsın asitli içeceği içtikten sonra teneke kutuyu Balya'ya 10 kilometre kala camı açarak fırlattığını söyledi.