Kendisini polis, hakim savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefinde bu kez Çanakkale'nin Yenice İlçesi'nde yaşayan 54 yaşındaki emekli K.İ. vardı. Kendisini Hırsızlık Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olarak tanıtan dolandırıcı, K.İ'yi arayarak evde bulunan ziynet eşyalarının ve altınların hırsızlık malı olduğunu ileri sürerek, kısa bir süre için altınlara el konulması gerektiğini bildirdi.
Yarım milyonluk dolandırıcılığı asitli içecek keyfi ele verdi | Video
Dolandırıcılar, K.İ.'ye altınları gelen sivil memura çanta içerisinde teslim etmesini isterken, yapılacak olan parmak izi çalışmasının ardından altınların geri iade edileceği belirtildi.
KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ
Olacaklardan habersiz kendisine polis süsü veren dolandırıcının anlattıklarından tedirgin olan K.İ., görüşmenin hemen ardından evin kapısını çalan sivil giyimli bir kişiye yarım milyon lira değerindeki altınları teslim etti. Uzun bir süre arayanlardan haber alamayan K.İ. kendisini arayan numaranın uzun süre telefonunun kapalı olduğunu fark edince dolandırıldığını anlayıp hemen polise başvurdu.
100 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ
K.İ.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Çanakkale Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli ekipler; olayla ilgili soruşturma başlattı. Şehir merkezinde bulunan 100'e yakın MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, günler süren araştırmanın ardından, yüzlerce görüntünün arasından dolandırıcıyı tespit etmeyi başardı.
ASİTLİ İÇECEK SATIN ALDI
Bir kişinin şehir merkezinden ticari taksiden inerek bir kafeden su ve kola aldığını tespit eden ekipler ticari taksi şoförünün ifadesine başvurdu. Tecrübeli polislerin taksi şoförüne ilk sorusu " Şüpheli şahsın içtiği asitli içecek kutusu nerede?" olurken; taksi şoförü verdiği ilk bilgilerde aracına binen şahsı Balıkesir'e bağlı Balya İlçesi'ne bıraktığını, şahsın asitli içeceği içtikten sonra teneke kutuyu Balya'ya 10 kilometre kala camı açarak fırlattığını söyledi.
ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Ormanlık alanda yapılan aramalarda teneke kutuyu ulaşılırken, kutu üzerindeki parmak izleri üzerinde yapılan incelemede altınları alan şahsın İzmir'de yaşayan 22 yaşındaki E.K. olduğu tespit edildi. E.K. saklandığı evde polis tarafından gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 500 bin lira değerindeki altınlara ulaşılamadı.