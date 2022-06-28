Haberler Yaşam Haberleri Yarım milyonluk dolandırıcılığı asitli içecek keyfi ele verdi
Giriş Tarihi: 28.6.2022 09:37 Son Güncelleme: 28.6.2022 10:17

Yarım milyonluk dolandırıcılığı asitli içecek keyfi ele verdi

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Yarım milyonluk dolandırıcılığı asitli içecek keyfi ele verdi

Çanakkale’nin Yenice İlçesi’nde kendisini Hırsızlık Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olarak tanıtan E.K.’nin yarım milyon liralık vurgunu, asitli içecek keyfiyle son buldu. Ekipler, 95 kilometre iz sürüp, araçtan fırlatılan teneke içecek kutusundan elde ettikleri parmak iziyle E.K.’yi kıskıvrak yakalarken, polisi karşısında gören E.K.’nin ilk sorusu “Beni nasıl buldunuz? oldu.

Kendisini polis, hakim savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefinde bu kez Çanakkale'nin Yenice İlçesi'nde yaşayan 54 yaşındaki emekli K.İ. vardı. Kendisini Hırsızlık Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olarak tanıtan dolandırıcı, K.İ'yi arayarak evde bulunan ziynet eşyalarının ve altınların hırsızlık malı olduğunu ileri sürerek, kısa bir süre için altınlara el konulması gerektiğini bildirdi.

Yarım milyonluk dolandırıcılığı asitli içecek keyfi ele verdi | Video

Dolandırıcılar, K.İ.'ye altınları gelen sivil memura çanta içerisinde teslim etmesini isterken, yapılacak olan parmak izi çalışmasının ardından altınların geri iade edileceği belirtildi.

KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Olacaklardan habersiz kendisine polis süsü veren dolandırıcının anlattıklarından tedirgin olan K.İ., görüşmenin hemen ardından evin kapısını çalan sivil giyimli bir kişiye yarım milyon lira değerindeki altınları teslim etti. Uzun bir süre arayanlardan haber alamayan K.İ. kendisini arayan numaranın uzun süre telefonunun kapalı olduğunu fark edince dolandırıldığını anlayıp hemen polise başvurdu.

100 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

K.İ.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Çanakkale Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli ekipler; olayla ilgili soruşturma başlattı. Şehir merkezinde bulunan 100'e yakın MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, günler süren araştırmanın ardından, yüzlerce görüntünün arasından dolandırıcıyı tespit etmeyi başardı.

ASİTLİ İÇECEK SATIN ALDI

Bir kişinin şehir merkezinden ticari taksiden inerek bir kafeden su ve kola aldığını tespit eden ekipler ticari taksi şoförünün ifadesine başvurdu. Tecrübeli polislerin taksi şoförüne ilk sorusu " Şüpheli şahsın içtiği asitli içecek kutusu nerede?" olurken; taksi şoförü verdiği ilk bilgilerde aracına binen şahsı Balıkesir'e bağlı Balya İlçesi'ne bıraktığını, şahsın asitli içeceği içtikten sonra teneke kutuyu Balya'ya 10 kilometre kala camı açarak fırlattığını söyledi.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Ormanlık alanda yapılan aramalarda teneke kutuyu ulaşılırken, kutu üzerindeki parmak izleri üzerinde yapılan incelemede altınları alan şahsın İzmir'de yaşayan 22 yaşındaki E.K. olduğu tespit edildi. E.K. saklandığı evde polis tarafından gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 500 bin lira değerindeki altınlara ulaşılamadı.

TUTUKLANDI

E.K. ilk ifadesinde altınları aldığını itiraf ederken, altınları şebeke üyelerine teslim ettiğini itiraf etti. Sorgusu tamamlanan E.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yarım milyonluk dolandırıcılığı asitli içecek keyfi ele verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA