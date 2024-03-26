‘Yarısı Bizden’de ilk temel Üsküdar’da atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşlara toplam 1.5 milyon lira destek sağlanan Yarısı Bizden Kampanyası'nın Üsküdar Salacak'ta başladığını bildirdi. Özhaseki, sosyal medya paylaşımında, "İstanbul'umuzu güvenli hale getirmek için kaybedecek vaktimiz yok. Biz hazırız, 'Yarısı Bizden' desteğimiz hazır. Vatandaşlarımızın yanındayız, evlerimizin yapımını bir an evvel başlatalım. İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yuvalarla Türkiye Yüzyılı'nın yıldızı yapmak için canla başla, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başvuruları onaylanan Şüküre Başkan, Hayrullah Başkan ve Mesut Uçar, devletin verdiği 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği ile binalarının temelini attı. Hayrullah Başkan, binalarının çok eski olduğunu ve çürümeye başladığını ifade etti. Devletin hibe ve kredi desteği verdiği kampanyaya dahil olmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayan Mesut Uçar da 1990'dan bu yana Salacak Mahallesi'nde oturduğunu anlatarak, "Buradan ayrılmak istemiyorum. Kampanya sayesinde artık içimiz rahat" dedi.