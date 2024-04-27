Yasa dışı bahis operasyonunda 450 milyon para trafiği ortaya çıktı; 35 şüpheli gözaltında

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şüpheliler ile ilgili çalışma başlattı.

Hesaplarında yapılan incelemelerde, 450 milyon para trafiği tespit edilen 35 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 31 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.