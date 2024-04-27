Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı bahis operasyonunda 450 milyon para trafiği ortaya çıktı; 35 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 27.4.2024 11:50 Son Güncelleme: 27.4.2024 12:11

Yasa dışı bahis operasyonunda 450 milyon para trafiği ortaya çıktı; 35 şüpheli gözaltında

Mersin'de yasa dışı bahis ile ilgili yaptığı çalışmalarda, hesaplarında yapılan incelemelerde 450 milyon para trafiği tespit edilen 35 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN
Yasa dışı bahis operasyonunda 450 milyon para trafiği ortaya çıktı; 35 şüpheli gözaltında

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şüpheliler ile ilgili çalışma başlattı.

Hesaplarında yapılan incelemelerde, 450 milyon para trafiği tespit edilen 35 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 31 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

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Yasa dışı bahis operasyonunda 450 milyon para trafiği ortaya çıktı; 35 şüpheli gözaltında
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