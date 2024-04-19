Yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Akdeniz ilçesinde, 5 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler, 6 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 9 adet banka kartı, 2 adet hard disk, 1 adet flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen 2 bin 100 TL para ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.