Yaşadığı olay hayatını değiştirdi

'KADIN OLARAK KENDİMİ SAVUNABİLİYORUM'

Fidan Çoban, hastanede ve çevresinde herkesi spora yönlendirdiğini anlatarak, "Bu spor bir savunma sanatı ve ben herkese tavsiye ediyorum. Bu spora başladıktan sonra kendimi daha iyi hissetmeye başladım, özgüvenim arttı. Hayatımda çok şey değişti diyebilirim. Çok stresli ve yoğun çalışıyoruz. Bu sporla kendimi iyi hissediyorum, stresimi atıyorum. Her şeyden önemlisi bir kadın olarak kendimi savunabiliyorum, kendime güveniyorum. Oğlumun da en büyük destekçisi oldum. Zaman zaman pes ettiği dönemler olmuştur; ama hep destek olarak, yanında olarak, ona moral vererek, ona tekrar sporu sevdirmeye, soğutmamaya çalıştım. Ayrıca bütün kadınların spor yapması lazım, her şeyden önce kendilerini savunabilmeleri lazım" diye konuştu.

Kaan Özterzi de annesi ile birlikte karate yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.