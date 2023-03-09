Yaşadıklarını dehşeti böyle anlattı: Havalara hopladık saniyeler bitmek bilmedi

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem Hatay'ın Antakya ilçesinde büyük bir yıkıma neden oldu. Asi Nehri boyunca uzanan yüzlerce bina yerle bir oldu. Kanatlı Mahallesi'nde eski yapıların yıkıldığı yenilerin ise büyük hasar almasına rağmen ayakta kalmayı başardığı görüldü. Bu binalardan biri de esnaf Didem Yalçın'a aitti. 5 katlı apartmanın birinci katında depreme yakalanan 2 çocuk annesi Didem Yalçın, merdivenlerin yıkılmasına rağmen ailesiyle dışarı çıkmayı başardı. Yaşadıklarını büyük bir felaket olarak anlatan Didem Yalçın,depreme uykuda yakalandıklarını ve büyük bir gürültüyle uyandıklarını hatırlattı.





"HAVAYA HOPLADIK"

Herkesin 'deprem deprem' diye gelen seslerini duyduğunu anlatan Yalçın, " Hemen balkona çıktım, 2 çocuğumda koridorda, eşim yatak odasında kalmış. Sarsıntının hızıyla balkonda yere düştüm. Havalara hopladık, ayakta durmak mümkün değildi. Sonra yere düştüm ama o saniyeler bitmek bilmedi. Bir gürültü gelince yanımızdaki binanın yıkıldığını hissettim. Büyük bir toz bulutu geldi. Üzerimize tozlar geldi" dedi.





"FELAKETİ YAŞADIK"

Yıkılan merdivenlerden güçlükle dışarı çıkabildiklerini ifade eden Yalçın, "Binadan çıkarken yanıma evin anahtarını almışım, sanki çok önemli gibi. Niye aldığımı bilmiyorum. Merdiven boşluğu kapanmıştı, yıkılan iş yerlerinden dışarı çıktık. Hava aydınlanınca baktık tüm mahalle gitmişti. Antakya bitmişti. Bütün akrabalarımız, tanıdıklarımız enkaz altında kalmıştı. Sesler geliyor ama yetişemedik. Büyük bir felaket yaşadık. Eşimin akrabalarından 34 kişi enkaz altında kaldı. Bu çevrede tüm binalar eskiydi. Bizim bina yeni olmasından çok mühendis daha güvenli yaptı. O kurtardı bizi. Yanımızdaki 30-40 yıllıktı. Binaların kentsel dönüşüme girip yeniden yapılması gerekirdi. Hiçbir program yapamıyoruz, şehrimiz, hayallerimiz bitti. Çocuklarımın okulu kalmadı. Hatay'ı terketmeyeceğiz, yaşamımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.





"GÜVENLİK KAMERASINDA"

Öte yandan deprem anında yaşananlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Binanın Asi Nehri'ne bakan bölümünde kaldırım ve direklerin sallandığı, gökyüzünde meydana gelen aydınlanmalar görüntülerde yer aldı.

Ayrıca binanın giriş katındaki noterin duvarlarının yıkıldığı ve evrakların etrafa dağıldığı görüldü.