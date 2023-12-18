Yasadışı bahis operasyonu! Hesaplarındaki tutar dudak uçuklattı: Tam 67 milyon lira...

65 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK

Ayrıca şahısların hesaplarından yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiği öğrenildi. Şahısların hesaplarında 67 milyon liralık hesap hareketleri tespit edilirken ve bağlantılı oldukları kripto hesaplarında ise 30 milyon dolar hareketin olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.