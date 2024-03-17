Yasadışı bahisin kilit ismi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasadışı bahis suçu firarisi, anonim hesaplardan yasadışı bahis reklamı yaptığı belirtilen Übeyit Bartin'in, Aydın'da düzenlenen "SİBERGÖZ-27" operasyonuyla yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, Bartin'in, yakınları ile 54 sahte sosyal medya hesabından, kullanıcıların ilgisini çekecek paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini belirtti. Yasal olmayan sitelerin reklamlarını paylaşarak para ve takipçi kazanan şahısların, vatandaşları yasadışı bahse ve kumara alıştırdıklarının belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, 54 sahte hesaptan reklamı yapılan 10 farklı sitenin farklı uzantılarla açılan siteleri de dahil toplam 268 yasadışı bahis sitesinin kapattırıldığını kaydetti.