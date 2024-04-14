Yasak aşk cinayetinde kiralık katil itirafı

İzmir'de kamyonetinde başından vurulmuş olarak bulunan 49 yaşındaki işadamı Mehmet Akgül'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.Ramazan Bayramı'nın birinci günü Bayraklı içesinde 07.00 sıralarında camiye giden bir vatandaş, ayakkabı toptancısı evli ve 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ün kamyonetinin direksiyonu başında hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akgül, hayatını kaybetti.Ekipler Akgül'ün ölümünün üzerindeki sır perdesini aralamak için kolları sıvadı. Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerası görüntüsü didik didik edildi.Görüntülere göre Akgül'ün çarşamba günü saat 05.00 sıralarında aracıyla mahalleye geldiği, daha sonra ardından mahalleye giren otomobilde Rojhat Kızılban (35) ve Gültekin Uslu (45) adlı 2 şüpheli tespit edildi. Akgül'ün şüpheli hareketlerde bulunan eşi A.A., Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu gözaltına alındı.Akgül'ün eşi ifadesinde, Rojhat Kızılban ile aralarında gönül ilişkisinin bulunduğunu, cinayeti Rojhat Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu' ya işlettiğini ileri sürdü. Bu paranın ise ödenmediği ileri sürüldü. Gültekin Uslu alkollü olması sebebiyle olay gününü hatırlamadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A. ise savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.