Haberler Yaşam Haberleri Yasak avlanan balıkçılara 26 bin 491 TL ceza kesildi
Giriş Tarihi: 27.3.2023 18:16 Son Güncelleme: 27.3.2023 18:26

Yasak avlanan balıkçılara 26 bin 491 TL ceza kesildi

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali ve çevresinde balıkçılara denetim yapıldı. Denetimlerde, Zaman, boy ve tür yasaklarına aykırı avlanıldığı tespit edilen 2 ton balığa el konuldu. Yasak avlananlara 4 kişiye ise 26 bin 491 lira idari para cezası uygulandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yasak avlanan balıkçılara 26 bin 491 TL ceza kesildi

Gürpınar Su Ürünleri Hali ve çevresinde 19 Mart 2023 ile 27 Mart 2023 tarihleri arasında su ürünleri denetimi yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrolörleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nın Gürpınar Su Ürünleri Halindeki Karakol Komutanlığı personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleriyle birlikte denetim yaptı.

Denetimlerde, zaman, boy ve tür yasaklarına aykırı avlanıldığı tespit edilen 4 kutu mırlan, 21 kutu tekir, 54 kutu istavrit, 25 kutu sazan, 2 kutu yılan balığı, 32 kalkan, 34 ıstakoz, 18 böcek, köpek balığı ve karavida olmak üzere yaklaşık 2 ton ağırlığındaki su ürününe el konuldu.


El konulan su ürünlerinin sosyal yardım kurumlarına bağışlandığı öğrenilirken, denetimlerde toplam 4 kişiye 26 bin 491 lira idari para cezası uygulandı.

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Yasak avlanan balıkçılara 26 bin 491 TL ceza kesildi
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