Haberler Yaşam Haberleri Yasak yerden döndü faciaya neden oldu
Giriş Tarihi: 26.12.2022

Yasak yerden döndü faciaya neden oldu

Bolu’da otoyol çıkışını kaçıran Gürcü TIR sürücüsü, yasak yerden dönmek istedi. Dönüş için yavaşladığında sol şeridi kapatan TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yasak yerden döndü faciaya neden oldu
İstanbul'dan kauçuk yüklü TIR'la Ankara yönüne giden Gürcistan uyruklu Sherzod Khakiev, bolunun Gerede İlçesinde otoyol çıkışı gişelerini kaçırınca, 20 kilometre ilerideki dönüşe kadar gitmek yerine, polis, ambulans, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri gibi görevli araçların acil dönüşü için kullanılan yerden dönmek istedi.



Dönüş yapmak için iyice yavaşlayan Khakiev, sol şeridi de kapattı. Bu sırada yine aynı yöne giden Serkurt Yurtlu'nun kullandığı otomobil, TIR'ın dorsesine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ölürken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin'den yaş sınırı ve staj için yeni açıklama! Emeklilik için EYT şartları ne olacak?
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 2023 seçimleri için net mesaj: 6'lı masa siyasetten silinecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir?
Schengen yengen
Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de liderliğe yükseldi! Aslan, İstanbulspor’u 2 golle yıktı…
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!
Wednesday dizisi 2. sezon ne zaman, tarihi belli oldu mu? Wednesday 2. Sezon var mı, olacak mı, ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: 17/25 Aralık'taki sahte ihbarlar ABD'den yapıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasak yerden döndü faciaya neden oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA