Yasak yerden döndü faciaya neden oldu

İstanbul'dan kauçuk yüklü TIR'la Ankara yönüne giden Gürcistan uyruklu Sherzod Khakiev, bolunun Gerede İlçesinde otoyol çıkışı gişelerini kaçırınca, 20 kilometre ilerideki dönüşe kadar gitmek yerine, polis, ambulans, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri gibi görevli araçların acil dönüşü için kullanılan yerden dönmek istedi.
Dönüş yapmak için iyice yavaşlayan Khakiev, sol şeridi de kapattı. Bu sırada yine aynı yöne giden Serkurt Yurtlu'nun kullandığı otomobil, TIR'ın dorsesine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ölürken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.