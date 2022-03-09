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Giriş Tarihi: 9.3.2022 12:04 Son Güncelleme: 9.3.2022 12:11

Yasaklı ırk köpek sahiplerine ceza yağdı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Yasaklı ırk köpek sahiplerine ceza yağdı

Batman’da yasaklı ırk pitbull cinsi köpek sahibi kişilere toplamda 197 bin 784 Türk lirası idari para cezası uygulanırken 12 köpek ise belediye hayvan rehabilitasyon merkezi görevlilerine teslim edildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yasaklı ırk pitbull cinsi köpeklerinin muhafaza altına alınmasına yönelik çalışma yapıldı.

Polis, kent genelinde önceden belirlenen dört ayrı adreste yaptığı ortak uygulamada çok sayıda suç kaydı olan kişiler tarafından beslenen 12 yasaklı ırk pitbull cinsi köpeği muhafaza altına alarak Batman Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezi görevlilerine teslim etti. Köpek sahiplerine ise toplamda 197 bin 784 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

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Yasaklı ırk köpek sahiplerine ceza yağdı
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