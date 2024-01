Yasemin’e kimyasallı saldırıya 20 yıl hapis

Avcılar'da saplantılı şekildeaşık olduğuYaseminUzunçelebi'nin (43)başından aşağı kimyasalmadde dökerekyüzünden ağıryaralanmasınasebep olan MehmetYıldız (31) 20 yıl hapis cezasınaçarptırıldı.5 Ekim 2021'de meydanagelen olayda Yıldız,Uzunçelebi'yi aşkına karşılıkbulamayınca tehdit etmiş,ardından gece saatlerinde evinegizlice girerek üzerine kimyasalmadde döküp kaçmıştı.Hastaneye kaldırılan kadınınyüzünün ve vücudundaki bazıkısımların kemiklerine kadareridiği, yüzündeki organlarınıkullanamaz hale geldiği belirlenmişti.Küçükçekmece 2. Ağır CezaMahkemesi'nde dün görülenkarar duruşmasında son sözüsorulan tutuklu sanık Yıldız,"Ben böyle olacağını bilmiyordum.Fark ettikten sonraelimden geleni yapmaya çalıştım.Peçete ile yüzünü, gözünüsildim. Banyoda yıkamayaçalıştım. Sonra da panik olupçıktım. Polise, sağlıkekiplerine, itfaiyeyehaber verdim.Beraatimi ve tahliyemiistiyorum"diye konuştu.Uzunçelebi'ninablası müştekiNazik Uzunçelebiise sanığın en üsthadden cezalandırılmasını veindirim uygulanmamasını talepetti. Aile ve Sosyal HizmetlerBakanlığı avukatı TuğbaÖzçelik de indirim uygulanmaksızınsanığın cezalandırılmasınıistedi.Ardından kararını açıklayan mahkeme, Yıldız'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın suçtan pişman olduğu yönünde olumlu bir kanaat oluşmaması nedeniyle cezasında indirim uygulamadı. İddianamede, sanık Yıldız'ın "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.KADIN ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Mehmet Yıldız'ın, Yasemin Uzunçelebi'yi üzerine kimyasal madde dökerek öldürmeye teşebbüsten 20 yıl hapis cezası almasının, adalete olan inanç ve kamu vicdanının teskini için bir teselli niteliği taşıdığını bildirdi. "Toplum vicdanını derinden yaralayan her olayda olduğu gibi, bugün görülen davada da şiddet mağduru Yasemin Uzunçelebi'nin yanında yer aldık" denilen açıklamada, KADEM olarak böyle üzücü olayların bir daha tekrar edilmemesi temennisinde bulunuldu. Açıklamada, "Bizler hayatın her alanında kadının bedensel ve ruhsal bütünlüğü, maddi manevi itibarı ve onuru için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Saldırı nereden gelirse gelsin kadına yönelik şiddetin her zaman ve tümüyle karşısındayız" ifadeleri kullanıldı.