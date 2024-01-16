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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Yasemin’e kimyasallı saldırıya 20 yıl hapis

Yasemin’e kimyasallı saldırıya 20 yıl hapis
Avcılar'da saplantılı şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'nin (43) başından aşağı kimyasal madde dökerek yüzünden ağır yaralanmasına sebep olan Mehmet Yıldız (31) 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 5 Ekim 2021'de meydana gelen olayda Yıldız, Uzunçelebi'yi aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, ardından gece saatlerinde evine gizlice girerek üzerine kimyasal madde döküp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün ve vücudundaki bazı kısımların kemiklerine kadar eridiği, yüzündeki organlarını kullanamaz hale geldiği belirlenmişti.



Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında son sözü sorulan tutuklu sanık Yıldız, "Ben böyle olacağını bilmiyordum. Fark ettikten sonra elimden geleni yapmaya çalıştım. Peçete ile yüzünü, gözünü sildim. Banyoda yıkamaya çalıştım. Sonra da panik olup çıktım. Polise, sağlık ekiplerine, itfaiyeye haber verdim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu. Uzunçelebi'nin ablası müşteki Nazik Uzunçelebi ise sanığın en üst hadden cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Tuğba Özçelik de indirim uygulanmaksızın sanığın cezalandırılmasını istedi.




İNDİRİM UYGULANMADI
Ardından kararını açıklayan mahkeme, Yıldız'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın suçtan pişman olduğu yönünde olumlu bir kanaat oluşmaması nedeniyle cezasında indirim uygulamadı. İddianamede, sanık Yıldız'ın "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

KADEM: KARAR, BİR TESELLİ NİTELİĞİ TAŞIYOR
KADIN ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Mehmet Yıldız'ın, Yasemin Uzunçelebi'yi üzerine kimyasal madde dökerek öldürmeye teşebbüsten 20 yıl hapis cezası almasının, adalete olan inanç ve kamu vicdanının teskini için bir teselli niteliği taşıdığını bildirdi. "Toplum vicdanını derinden yaralayan her olayda olduğu gibi, bugün görülen davada da şiddet mağduru Yasemin Uzunçelebi'nin yanında yer aldık" denilen açıklamada, KADEM olarak böyle üzücü olayların bir daha tekrar edilmemesi temennisinde bulunuldu. Açıklamada, "Bizler hayatın her alanında kadının bedensel ve ruhsal bütünlüğü, maddi manevi itibarı ve onuru için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Saldırı nereden gelirse gelsin kadına yönelik şiddetin her zaman ve tümüyle karşısındayız" ifadeleri kullanıldı.

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Yasemin’e kimyasallı saldırıya 20 yıl hapis
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