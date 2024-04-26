Yaşlandıkça neden yavaşlıyoruz?

İnsan yaşlanınca hareketleri ve hızı yavaşlıyor. ABD'deki Boulder Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, bunun nedenini ortaya koydu. Araştırmada, yaşları 18 ile 35 arasında ve 66 ile 87 arasında değişen katılımcılar iki gruba ayrıldı. Her iki gruptan da video oyunu oynar gibi robotik bir kolla ekrandaki bir hedefe ulaşmaları istendi. Uzmanlar, yaşlı yetişkinlerin enerji tasarrufu sağlayacak şekilde hareketlerini değiştirdiklerini buldu. Araştırmacılar, iki teori öne sürdü. Birincisi, yaşlandıkça kasların daha az verimli çalıştığı. İkincisi ise yaşlanmanın beyindeki ödül devresini değiştirdiği ve dopamini daha az ürettiği. Araştırma, 65 yaş üstü kişilerin yavaş hareket etmesinin, genç birine göre daha fazla enerji gerektirmesiyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.