Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı adam inşaata arkadaşını ziyarete gitti... Boşluğa düşerek öldü
Giriş Tarihi: 26.8.2023 13:36 Son Güncelleme: 26.8.2023 14:52

Yaşlı adam inşaata arkadaşını ziyarete gitti... Boşluğa düşerek öldü

İstanbul Zeytinburnu'nda inşaat halindeki binanın boşluğundan bodrum kata düşen 67 yaşındaki Yılmaz Mahmur hayatını kaybetti. Polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yaşlı adam inşaata arkadaşını ziyarete gitti... Boşluğa düşerek öldü

İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan 2 katlı inşaat halindeki binada gece saatlerinde meydana gelen olayda, 67 yaşındaki Yılmaz Mahmut Devrim, inşaatta bekçilik yapan arkadaşının yanına geldi. Bir süre beraber oturduktan sonra inşaat bekçisi devriye atmaya gitti. Tek başına oturmaya devam eden Yılmaz Mahmut Devrim henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın boşluğundan bodrum kata düştü.

Devriyeyi bitirip tekrar dönen bekçi arkadaşını göremeyince inşaattan ayrıldığını düşündü. Sabah saatlerinde inşaat bekçisi, bodrum katta arkadaşını hareketsiz yatar halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Devrim'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İnşaatta incelemelerini yapan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Yaşlı adam inşaata arkadaşını ziyarete gitti... Boşluğa düşerek öldü
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