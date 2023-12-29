Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

Orhangazi ilçesinde Tozkoparan caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde yalnız yaşadığı belirlenen ve bir süredir buradaki otelde kalan 75 yaşındaki Hüseyin Cahit Bakan isimli bir şahıs, yalnız kaldığı odada otel görevlileri tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu.Polis ve savcılık inceleme başlattı.

Otel görevlilerinin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Cahit Bakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık yaşlı adamın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Hüseyin Cahit Bakan'ın cenazesi otel odasındaki ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.