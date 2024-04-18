Yaşlı adam tırın altında kaldı

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi İstasyon Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen kazada, trafik nedeniyle durmuş olan trafikte, bir tırın önünden yolun karşısına geçmek isteyen S.S isimli vatandaş, kendisine çarpan tırın altında kaldı. M.C. kontrolündeki tır, önündeki trafiğin açılması ile birlikte hareket edince, yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan yaşlı adamı fark edemeyerek çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tırı kriko yardımıyla kaldırması sonucu S.S. kurtarılarak, acil müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü M.C.'nin ifadesi alınırken, şehir içi trafiğinde tır kullanımı yasak olan saatlerde seyir halinde olması nedeniyle 690 TL para cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Üzücü kaza, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına ise anbeab bu şekilde yansıdı.