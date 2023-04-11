Yaşlı adamın ölümüne neden olan İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası

İstanbul Şişli'de 23 Ağustos 2021'de meydana gelen olayda İETT otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Remezan Taner'e çarpmıştı. Taner hayatını kaybederken, otobüs şoförü 28 yaşındaki Ahmet Tunç hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Tunç'un dikkatsizliği sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi. Ayrıca otobüs şoförünün asli kusurlu olduğunun tespit edildiği de iddianamede yer almıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Sanık Tunç savunmasında, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben orta şeritteydim. Sağımda iki tane halk otobüsü durak olmamasına rağmen arka arkaya duruyordu. Ben orta şeritte yaklaşık 40 km hızla giderken, iki halk otobüsünün arasından vefat eden kişi birden yola çıktı. Kendisini son anda fark ettim" demişti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet T. ve avukatı katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan sanık Ahmet T. kaza sırasında elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, "Otobüste 50'ye yakın yolcu vardı. Sağa kıramazdım, orada otobüsler vardı, direkt kaza yapardım. Sol tarafımda ağaçların olduğu bölgeye doğru aracı kırdım ama kaza aracımın en sağ köşesinde gerçekleşti. Bu olayda tali ya da asli kusurum bulunmamaktadır. Beraatimi isterim" dedi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ahmet T.'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ancak hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi.