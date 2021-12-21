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Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:37 Son Güncelleme: 21.12.2021 14:45

Yaşlı, engelli ve kimsesiz İhtiyaç sahibi ailelerin evleri temizleniyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yaşlı, engelli ve kimsesiz İhtiyaç sahibi ailelerin evleri temizleniyor

Tuzla Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi ve kendi işini yapamayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerini tepeden tırnağa temizliyor. Belediye ekipleri “Evde Temizlik ve Bakım Hizmetleri” kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Tuzla’da belediye ekipleri tarafından 2021 yılı içerisinde bin kez ev temizliği yapılırken, 3 bin metrekare halı da yıkanarak temizlendi.

Tuzla'da yaşayan ihtiyaç sahibi ve kendi ev işlerini yapamayan 65 yaş üstü, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşların ev temizliği, Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Özellikle korona virüs salgını döneminde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla hızlandırılan çalışmalarla bir evin tüm temizliği tepeden tırnağa yapılıyor. 2021 yılında yapılan çalışmalar kapsamında bin kez ev temizliği yapılırken, 3 bin metrekare de halı temizliği yapıldı. Evlerinde tek yaşayan 65 yaş üstü büyüklere titizlikle davranan ekipler, hayır dualarını da alıyorlar.



Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Temizlik Personeli, "Tuzla Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi büyüklerimizin evlerini temizliyoruz. Bugün Aydınlı Mahallesi'nde oturan yaşlı bir teyzemizin evini temizledik. Onların bize hayır duası yeterli oluyor. Bu dua bizleri güçlü kılıyor" dedi.

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Yaşlı, engelli ve kimsesiz İhtiyaç sahibi ailelerin evleri temizleniyor
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