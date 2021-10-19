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Giriş Tarihi: 19.10.2021 19:47

Yaşlı kadın otomobilin altında can verdi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yaşlı kadın otomobilin altında can verdi

Şanlıurfa'da bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe-TOKİ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zemzem B., yaşlı kadına seyir halinde olan bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan yaşlı kadına yapılan ilk müdahalenin arından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Zemzem B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı

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Yaşlı kadın otomobilin altında can verdi
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